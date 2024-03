Futsal Senise tecnico Francesco Benedetto su match con Latiano

Nonostante la sconfitta condita da una gran bella prestazione in casa Futsal Senise si respira sempre aria serena e tanto entusiasmo in vista della sfida interna con il Latiano che il tecnico Francesco Benedetto presenta così:

“Peccato per il ko di sabato scorso. La prestazione è stata, però, più che buona. Il bilancio stagionale sta andando oltre le aspettative e ora il nuovo obiettivo, che non era quello iniziale, si chiama play off”.

Che settimana sta vivendo la squadra?:

“I ragazzi visti anche i risultati sono sempre battaglieri e danno sempre il massimo consapevoli delle loro forze. Abbiamo qualche punto in meno rispetto a quello che avremmo meritato. Per quanto riguarda la formazione sabato non avremo Grandinetti che è squalificato”.

Verso la sfida con il Latiano:

“Si tratta di un avversario ostico con ottimi elementi in rosa e un tecnico bravo. Arrivano a questa partita da una bella rimonta e cercheranno di scalare ancora la classifica. Saranno agguerriti ma in casa nostra dettiamo legge e sbagliamo poco”.

Una battuta sul campionato:

“Qualche anno fa il livello della serie B era più alto per via della maggiore presenza di stranieri. Le prime sette, otto squadre sono racchiuse in pochi punti, poi c’è una spaccatura. Si può vincere e perdere con chiunque”.