 II° Edizione de “LA BOMBONIERA”: l’Evento Espositivo che Celebra il Wedding il 02 Marzo a Senise

Siete tutti invitati a partecipare alla seconda edizione de “LA BOMBONIERA”, un’occasione imperdibile dedicata al mondo del matrimonio. Con grande entusiasmo, diamo il benvenuto a tutti i futuri sposi, pronti a immergersi in un’atmosfera di ispirazione e idee per il giorno più importante delle loro vite.

L’Ospite d’Onore: Scuola Europea Accademia

Un aspetto fondamentale di questo evento è l’inclusione della rinomata “Scuola Europea Accademia”. Saranno presenti per offrire dimostrazioni di “Hairstyling e Wedding Makeup”, non solo sulle modelle, ma anche su coloro che desiderano sperimentare queste tecniche. È un’opportunità unica per i futuri sposi di scoprire il proprio stile e lasciarsi ispirare dalle ultime tendenze nel mondo della bellezza matrimoniale.

Un’Esperienza a 360° nel Mondo del Wedding

“LA BOMBONIERA” abbraccia ogni aspetto del matrimonio, offrendo una vasta gamma di servizi e prodotti per soddisfare ogni esigenza. Tra i partecipanti all’evento troviamo:

“Prêt-à-Porter F.lli Mele” : Un’eccellenza nel settore degli abiti da cerimonia, pronti a far brillare gli sposi nel giorno del loro matrimonio.

: Un’eccellenza nel settore degli abiti da cerimonia, pronti a far brillare gli sposi nel giorno del loro matrimonio. “Mobili Guglielmelli” : Per gli arredamenti di casa, in modo che ogni coppia possa creare uno spazio unico e accogliente per iniziare la propria vita insieme.

: Per gli arredamenti di casa, in modo che ogni coppia possa creare uno spazio unico e accogliente per iniziare la propria vita insieme. “Piero Cicale”: Esperti in consulenze finanziarie, pronti ad aiutare le coppie a pianificare il loro futuro finanziario con fiducia e sicurezza.

E molte altre sorprese vi aspettano durante l’evento, garantendo un’esperienza completa e indimenticabile per tutti i partecipanti.

Organizzato con Amore da “FATTO CON AMORE”

“LA BOMBONIERA” è il risultato di un impegno sincero e appassionato da parte di “FATTO CON AMORE”. Questo evento è l’opportunità perfetta per esplorare una vasta selezione di bomboniere dei migliori brand, confetti deliziosi e idee creative per le partecipazioni di matrimonio.

Siamo entusiasti di accogliervi a “LA BOMBONIERA” e di condividere con voi questo viaggio emozionante nel mondo del matrimonio.

Vi aspettiamo numerosi per un’esperienza indimenticabile e per dare vita al vostro sogno di matrimonio.