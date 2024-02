Lettieri PD dopo la vittoria in Sardegna si puo’ vincere anche in Basilicata

“Bellissima vittoria del centro sinistra in Sardegna. Auguri ad Alessandra Todde e ai consiglieri eletti del Pd e de centro sinistra. Anche in Basilicata si può fare.

Lavoriamo tutti, nelle prossime ore, con responsabilità alla costruzione di una alleanza ampia fra partiti e movimenti civici progressisti e riformisti per battere le destre e per far ripartire la nostra Basilicata”.

Lo scrive in una nota il Segretario del Pd Basilicata, Giovanni Lettieri.