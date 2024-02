Lettera aperta la squallida danza del commissariamento

Carissimi concittadini,

In questi giorni, la nostra comunità è stata scossa da una serie di eventi che hanno gettato un’ombra sul nostro Comune.

È giunto il momento di affrontare la realtà senza veli e di esprimere ciò che molti di voi stanno pensando.

Fare di tutto per lavorare al Commissariamento del proprio Comune, senza motivi seri da sollevare ma in base a personalismi e a cambi di “umore” è la cosa più squallida che possa accadere ad una Comunità.

È un tradimento verso i cittadini e verso il progetto che voi stessi avete sostenuto. Dimettetevi singolarmente e fate subentrare i consiglieri della lista che ancora credono in quel progetto, se avete il coraggio e se le vostre motivazioni sono vere e non hanno secondi fini.

Per tre anni avete sostenuto il Sindaco, appoggiandone le linee e i comportamenti.

Adesso non lo condividete più, ” ha un brutto carattere’, questo è emerso dalle vostre esplosioni di verità.

Quale progetto vi ha bocciato? A quale grande idea di crescita per la nostra comunità volevate lavorare e Ve lo ha impedito?

E se lo ha fatto, in che modo Ve lo ha impedito?

Quale grave atto illecito ha compiuto?

Questi fatti, se ci fossero sarebbero gravi e da rendere pubblici.

Quali grandi richieste avete fatto in nome di Senise che vi ha bocciato?

Io non ho sentito nulla di tutto ciò in nessun consiglio comunale. Solo chiacchiere al vento, mai discussioni su progetti mancati o futuri.

Ma di cosa parliamo. Aria fritta.Dimettetevi , ma singolarmente. Il teatrino dei ” Magnifici Sette” per riandare ad elezione ed affermare se stessi è un vergognoso atto di viltà.

Lavorate se avete coraggio e se avete voglia di farlo.

Ma per Senise, non per voi stessi. Finitela di fare riunioni segrete per architettare la caduta di un’ amministrazione. Dite la verità.

E andatevene voi, singolarmente. Ma il coraggio non vi appartiene e solo in gruppo diventate leoni a discapito di una comunità intera.

Non meritate alcun sostegno perché per tre anni e ancora di più oggi, avete dimostrato già chi siete e cosa siete in grado di fare, anzi, di “Non Fare”.

Rossella Spagnuolo già Sindaco di Senise