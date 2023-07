COMPLEMENTO SVILUPPO RURALE, AL VIA GLI EVENTI DI PRESENTAZIONE

Quattro appuntamenti sul territorio regionale calendarizzati a luglio a Matera, Senise e Policoro e ad inizio settembre a Potenza, per presentare il Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Basilicata.

“Nel mese di dicembre scorso – commenta l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali Alessandro Galella – la Commissione europea ha approvato il Programma Strategico Nazionale della PAC, nel quale si inserisce il Complemento regionale della Basilicata, in un nuovo modello di governance coordinato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ma con attuazione fortemente concentrata sulle specificità regionali.

Con una dotazione finanziaria di circa 453 milioni di euro, di cui 228,7 di quota Feasr, il CSR della Basilicata mira al potenziamento della competitività del sistema agroalimentare, in una virtuosa integrazione con gli aspetti ambientali, al rafforzamento della resilienza e della vitalità dei territori rurali, alla valorizzazione delle produzioni regionali di qualità, al consolidamento del sistema della ricerca applicata, dell’innovazione e, più in generale, della conoscenza”.

Il Complemento è il frutto di una attività di confronto e ascolto del partenariato e, in modo particolare, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole e, come tale, declina le scelte del Piano nazionale in tema di sviluppo rurale a livello regionale, prendendo spunto dall’analisi della situazione esistente, delle vocazioni e delle esigenze del contesto produttivo e sociale. In concreto, il Complemento attiva 37 interventi, 14 rivolti a supportare gli impegni a favore di clima e ambiente, 11 interventi a sostegno degli investimenti, 3 per supportare i nuovi insediamenti in agricoltura, 6 per azioni di cooperazione, 3 per lo scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione.

Il primo appuntamento si terrà a Matera il 19 luglio, alle ore 16, presso l’Aula magna Campus universitario, con un approfondimento tematico sul “Sistema integrato della conoscenza e dell’innovazione”.

Il 20 luglio sarà la volta di Senise, ore 16 presso il Centro polifunzionale della Regione Basilicata, con un focus tematico dedicato a “Sviluppo locale e aree rurali”.

Terzo appuntamento a Policoro, il 21 luglio, ore 16, presso la Sala consiliare Comune di Policoro, con uno sguardo a “Competitività e filiere produttive”. Infine, il 6 settembre, a Potenza, i cui dettagli saranno successivamente comunicati. Per tutti gli appuntamenti i lavori saranno conclusi dall’assessore alle Politiche agricole.

“Si tratta di incontri a cui attribuisco una grande importanza perché ci consentiranno di comunicare in modo diffuso e capillare la strategia per lo sviluppo rurale del prossimo quinquennio 2023-2027.

Per questo motivo si è scelto di andare sui territori, rivolgersi direttamente ai potenziali beneficiari del Programma, far conoscere gli strumenti e le opportunità offerte, condividere una visione futura dell’agricoltura lucana, da realizzare in modo collaborativo con il contributo di tutti i portatori di interesse.

Nel prossimo quinquennio – conclude l’assessore Galella – puntiamo a una Basilicata che sappia conciliare e valorizzare il connubio agricoltura e ambiente, con grande attenzione al clima, alle risorse naturali, in una visione di competitività del sistema agroalimentare che mostri quindi una regione sostenibile sotto diversi profili, quello economico, quello ambientale e quello sociale”.