Comunicato Radio Senise su streaming Consiglio Comunale del 22-02-2024

Radio Senise Centrale, a norma dell’art. 4 della Convenzione stipulata con il Comune di Senise, garantisce la diretta streaming audio e video e le registrazioni dei Consigli Comunali che diventano Atti ufficiali depositati in archivio.

A tal fine, nel rispetto delle regole dei Consigli Comunali, le registrazioni e le relative dirette streaming sono limitate ai componenti del Consiglio Stesso e agli interventi autorizzati nel tempo che va dall’apertura della seduta, sino alla chiusura.

Eventuali interventi esterni, non rientrano tra le prerogative delle registrazioni, quali atti ufficiali del Comune.

In particolare, durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, 22.02.2024, la cui registrazione è ancora visionabile sulla pagina Facebook della Radio, si sono verificati problemi tecnici per la messa in onda, risolti in breve tempo.

Si rispediscono pertanto al mittente, le illazioni circa il buon operato della scrivente che lavora nel rispetto delle norme contrattuali nonché delle regole deontologiche.