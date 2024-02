Incidente sulla Potenza-Melfi, una vittima

Questa mattina, un giovane di 28 anni è deceduto in un incidente stradale sulla statale 658, vicino a Melfi. L’auto su cui viaggiava è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, causando il giovane a essere sbalzato fuori dall’auto durante l’impatto con il guard rail.

Un’altra macchina, con degli amici a bordo, è stata testimone dell’incidente.

Sul luogo dell’accaduto c’erano il personale del 118 che ha confermato il decesso, i vigili del fuoco del distaccamento del Comando di Potenza e i carabinieri della compagnia locale.

Attualmente, la strada Potenza-Melfi è chiusa al traffico al chilometro 54.