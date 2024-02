Super Bowl: c’è anche spot con azienda italiana e calcio gallese

Anche un’azienda italiana sarà presente in uno degli spot che andranno in onda durante il Super Bowl che si gioca domenica notte a Las Vegas fra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.

Si tratta della Macron, e la sua presenza è legata al fatto che ‘veste’ il Wrexham, squadra gallese di proprietà dell’attore Ryan Reynolds coinvolta in uno spot pubblicitario interpretato dal due volte premio Oscar Sir Anthony Hopkins.

Si vedrà la mascotte del Wrexham indossare la maglia e quindi il ‘Macron Hero’ simbolo dell’azienda bolognese.

Così anche il calcio del Regno Unito si mette in mostra al Super Bowl, tramite questo club del Galles dall’anima hollywodiana e dallo stile Made in Italy.

Ma perché proprio il Wrexham? Perché la società di bevande a base di caffeina che è ‘Stadium Partner’ del club gallese ha deciso di concentrare sul calcio il proprio video promozionale che andrà in onda negli States durante il Super Bowl .

Nello spot Hopkins si vedrà Hopkins prepararsi con grande intensità e trasporto per entrare nella parte che dovrà interpretare, ma che alla fine si rivelerà essere quella della mascotte del Wrexham, il drago Wrex.

Vestito con la maglia Home 2023/24 del club gallese, la mascotte incita i tifosi e poi il grande attore sorseggia la bevanda ghiacciata spiegando come proprio questa “sia in grado di far nascere il drago sputafuoco”.

ANSA