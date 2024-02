Domenica il Super Bowl aspettando Taylor Swift

Spot milionari, biglietti da quasi diecimila dollari, jet privati in fila per trovare parcheggio, una leggenda del R&B come Usher sul palco per l’half time.

La sfida del Super Bowl LVIII (rigorosamente in numeri romani come nella tradizione) a Las Vegas tra Chiefs di Kansas City e San Francisco 49ers sta mandando in fibrillazione gli scommettitori della mecca del gambling, ma la ragione di tanto interesse non è soltanto nello sport: ce la farà Taylor Swift ad arrivare in tempo da Tokyo, dove stasera canta con il tour The Eras?

L’ambasciata giapponese a Washington ha rassicurato i fan: 11 ore di volo e 17 di fuso a favore basteranno a garantire la presenza della Persona dell’anno di Time in tribuna vip per applaudire la squadra di Kansas City, dove gioca come tight end il nuovo boyfriend Travis Kelce.

Per la partitissima – che è anche una chance di rivincita per i 49ers, le squadre si erano scontrate quattro anni fa e avevano vinto i Chiefs – domenica sera si fermerà l’America.

La diretta sulla Cbs – in primo piano i quarterback Patrick Mahomes e Brock Purdy – sarà probabilmente l’evento televisivo più seguito del 2024 con centinaia di milioni di dollari di spot, tra questi il debutto al Super Bowl di Martin Scorsese, e poi birra, auto, snack e entertainment da sette milioni ogni 30 secondi e uno spazio, grazie alla Swift, al settore del beauty: da quando in settembre la popstar ha cominciato a sbaciucchiare il suo campione, il pubblico tradizionale della National Football League si è arricchito di figlie e fidanzate.

La Swift al Super Bowl ha contribuito a suscitare polemiche: a partire proprio dal jet privato (uno dei mille che intaseranno tra oggi e domani i cieli di Las Vegas, quasi il doppio dei 562 atterrati l’anno scorso per la partitissima a Glendale, Arizona) che nel 2022 ha piazzato quello della cantante in testa alla hit parade dei vip più inquinatori.

Taylor, proprio a causa del jet, ha minacciato di fare causa a Jack Sweeney, lo studente della Florida che ne segue gli spostamenti al pari di quelli di altre celebrità come Elon Musk: “E’ in gioco la sua sicurezza”, hanno proclamato gli avvocati mandando la diffida.

C’è poi chi ha già obiettato con la Cbs: quanti minuti dedicherà alla cantante rubandoli ai giocatori in campo? Per non parlare della politica: alla vigilia della finale, il popolo di Donald Trump si è indignato paventando un improbabile appoggio della pop star a Joe Biden proprio in occasione del Super Bowl. Che i più romantici vedono come l’occasione, invece, per l’anello di fidanzamento da parte di Kelce.

Tanta carne al fuoco dunque, quanto basta per tenere incollato il pubblico per tre ore e mezza davanti alla tv, durante le quali si consumeranno milioni di pizze, hamburger, pollo fritto e snack annaffiati di birra a fiumi.

A intrattenere l’audience nell’half time sarà, con ospiti a sorpresa, il re del R&B Usher: una performance di 13 minuti che celebrerà 30 anni di carriera culminati nell’album appena uscito Coming Home, il nono in studio e il primo in otto anni.

ANSA