Eccellenza lucana: risultati e classifica, la capolista Rotonda cala il tris al Real Senise

Tutti i risultati e classifica aggiornata, il Rotonda vince al “G. Rossi” con tre reti sul Real Senise che ora è sempre più a rischio retrocessione, il Rotonda ad un passo dall’obbiettivo, serie D. Il Pomarico mantiene la distaza di -6 dalla vetta aggiudicandosi il match della giornata contro l’Elettra Marconia al terzo posto con 58 punti. Il Ferrandina vince contro il Matera per 3-1. Vittoria in trasferta del Policoro ai danni del Castelluccio, gara che termina con il risultato di 2-3. Da segnalare la sconfitta interna dell’Oranziana Venosa contro la Vultur per 1-0.

MONTESCAGLIOSO 0 – 0 BRIENZA FERRANDINA 3 – 1 CITTÀ DEI SASSI MATERA POMARICO 3 – 1 ELETTRA MARCONIA PATERNICUM 4 – 2 MOLITERNO CASTELLUCCIO 2 – 3 POLICORO REAL SENISE 0 – 3 ROTONDA ANGELO CRISTOFARO 2 – 1 TRICARICO POZZO SICAR ORAZIANA VENOSA 0 – 1 VULTUR

CLASSIFICA