Bus Theatre, anche in Italia arrivano i teatri mobili

Negli ultimi anni in giro per il mondo si è diffusa una nuova forma teatrale: i bus theater, teatri mobili che consentono di portare l’arte in tanti posti diversi e di rendere la cultura accessibile a tutti.

Durante la pandemia si è affermato in Australia il Sydney Theatre Buses con uno spettacolo itinerante tra le vie della città, ideato per mantenere viva la passione per il teatro anche in periodo di restrizioni e chiusure forzate, sottolinea il Guardian.

Broadway World cita invece il The Ride di New York, che regala ai turisti e agli appassionati un’esperienza interattiva: grazie a un bus modificato con posti a sedere in stile stadio, immense vetrate e un sistema audio e visivo all’avanguardia è possibile vivere al meglio lo spettacolo di Manhattan e degli artisti di strada, attori e comici che interagiranno in tempo reale con i passeggeri.

Non solo, anche in Cina, in Cile, in Europa (con teatri itineranti in Spagna, in Gran Bretagna e in Francia) e in tutte le latitudini questa novità sta prendendo la scena, raccogliendo molti apprezzamenti dagli appassionati e dai semplici curiosi.

Un trend globale che arriva anche a Milano grazie a una compagnia teatrale e al suo bus teatro mobile: Bus Theater – Teatro Viaggiante, una crew di attori, tecnici e performer napoletani che produce, crea e distribuisce spettacoli teatrali, musicali e performance di nuovo circo.

Questo grazie ad un mezzo a due piani studiato ad hoc, che consente di portare la cultura e l’arte in qualsiasi luogo e che il 6 maggio farà tappa nel capoluogo meneghino: alle 20.00 in Piazza Minniti la compagnia teatrale partenopea metterà in scena “Grand Cabaret”, uno straordinario spettacolo totalmente gratuito che propone per la prima volta l’esperienza del bus theater nel capoluogo lombardo.

Grazie a un mix di linguaggi scenici che mescola il teatro al circo contemporaneo e al burlesque, i performer e gli attori, insieme allo speciale teatro mobile inteso come un grande open stage su tre livelli unico nel suo genere, danno vita a uno spettacolo all’aperto da sogno che diverte ed emoziona i presenti in una modalità assolutamente bizzarra e autentica.

“Quando ci è stato presentato il progetto non abbiamo esitato un secondo ad accettare – affermano Ilaria Cecere e Alessio Ferrara, fondatori del progetto Bus Theater – Teatro Viaggiante insieme a Roberta Ferraro – Portare per la prima volta la nostra arte nella città del Teatro della Scala è per noi un’occasione davvero importante.

Siamo emozionati e allo stesso tempo entusiasti per questa opportunità e non vediamo l’ora di far conoscere il nostro cabaret e il nostro teatro viaggiante anche al pubblico milanese”.

L’iniziativa è promossa da Hendrick’s in occasione dell’edizione speciale del nuovo Gin Grand Cabaret. Sottolinea Solomiya, Brand Ambassador Italia del marchio: “Quando abbiamo conosciuto Bus Theater – Teatro Viaggiante non abbiamo avuto dubbi.

C’impegniamo da sempre a sostenere chi vive il proprio lavoro con qualità, estro e creatività perché questo è ciò che cerchiamo di trasmettere anche noi e che ci rispecchia in pieno.

Con questa collaborazione proponiamo un grande classico che si evolve con sfumature inaspettate dolci e fruttate”.

L’edizione limitata s’ispira a una storica bevanda a base di frutta a nocciolo in voga a Parigi all’inizio del XX secolo. Impregnato di esuberanza e di poesia, vanta un connubio di sapori di frutta della famiglia delle drupacee, completato da dolci erbe aromatiche e da un finale morbido.

ANSA