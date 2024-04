Progetti videosorveglianza manca il Comune di Senise ed impianto ancora non in funzione

Nella data del 26 aprile si è tenuta nella sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza un incontro per parlare di Pubblica Sicurezza Urbana, avendo il Ministero dell’Interno stanziato fondi per le annualità 2023-2024.

Tra i Comuni coinvolti mancava Senise, eppure il progetto sicurezza parte già dalla seconda legislatura Castronuovo, difatti non pochi soldi pubblici furono stanziati e spesi per progetto con successivo montaggio di due videocamere nella zona artigianale rifinanziati con la legislatura Spagnuolo, ma Ahimè, non ancora funzionante.

Eppure, il Comune di Senise ha pagato a caro prezzo la mancanza di un piano sicurezza, senza tirare numeri a caso ricordiamo le estati degli anni dal 2015 al 2019 dove anche in assenza del COVID ci ritrovavamo rintanati nelle nostre case sperando che non tocchi a noi, cosa che non potette essere evitata nel 2018 quando in una serata piovosa di ottobre tocco proprio al sottoscritto ma dopo qualche giorno all’intero vicinato.

Eppure, tutto ciò si poteva non solo contenere ma forse evitare se quel famoso progetto di realizzare un impianto di videosorveglianza non fosse stato solo l’ennesimo pretesto per sperperare ancora una volta fondi pubblici per il bene di qualcuno ma in danno di molti cittadini onesti.

Antonio GUARINO simpatizzante Fondazione FareFutura Senise

Prof.Giovanni Lonetti Fondazione FareFutura Senise