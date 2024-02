Apt: “La Bit 2024 un’edizione speciale per la Basilicata”

Anche quest’anno le proposte portate dalla Basilicata alla Bit hanno registrato ampio apprezzamento da pubblico ed esperti.

Una trentina di operatori turistici lucani e tanti rappresentanti istituzionali insieme hanno potuto raccontare le meraviglie di una regione tutta ancora da scoprire”.

Lo ha detto – attraverso l’ufficio stampa – il direttore dell’Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, “nel tirare un primo bilancio relativo alla presenza della regione alla Borsa internazionale del turismo svoltasi da 4 al 6 febbraio a Milano”.

“E’ stata – ha aggiunto – un’edizione speciale per la Basilicata perché ci siamo presentati con l’ultimo traguardo raggiunto e annunciato proprio alla vigilia dell’inaugurazione: secondo Demoskopika la Basilicata è la regione più accogliente d’Italia.

E poi ci siamo presentati con altri due importanti realtà: Maratea, entrata fra le città finaliste per diventare capitale italiana della cultura nel 2026 e il Comune di Tito, entrato in short list per diventare capitale italiana del libro.

In particolare, l’Apt nel supportare concretamente la candidatura di Maratea nell’ambito della comunicazione e della promozione, ha organizzato a Milano, insieme al Comune di Maratea, la prima tappa del tour di presentazione del dossier di candidatura”.

“Grande visibilità” ha ottenuto lo stand della Basilicata e “tanti sono stati gli apprezzamenti per un allestimento originale, progettato dall’architetto lucano Domenico Lecce, in cui arte e natura hanno mostrato il ricco patrimonio paesaggistico della regione grazie agli acquerelli disegnati da Raffaele Pentasuglia nel suo viaggio attraverso i parchi lucani.

Venticinque conferenze, un centinaio di relatori, 6 momenti di degustazione con musica dal vivo hanno animato lo stand raccogliendo l’interesse di operatori, visitatori e giornalisti”.

ANSA