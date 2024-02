Il 18 maggio l’arrivo del nuovo arcivescovo a Potenza

Sabato 18 maggio, in vigilia di Pentecoste, padre Davide Carbonaro farà il suo ingresso e assumerà la guida dell’Arcidiocesi di Potenza-Muro-Lucano-Marsico Nuovo. Questa notizia è stata annunciata da monsignor Salvatore Ligorio, amministratore apostolico dell’Arcidiocesi, che, il 13 ottobre scorso, al compimento dei 75 anni, ha rinunciato al suo mandato di arcivescovo e lo ha restituito al Papa.

In una lettera rivolta alla comunità dell’Arcidiocesi, monsignor Ligorio ha scritto di aver incontrato il suo successore il giorno precedente presso la Curia Generalizia dei Chierici della Madre di Dio. Nel corso del colloquio, ha confermato di aver di fronte un pastore che comprende profondamente il senso di Dio e, di conseguenza, il senso dell’uomo e della Chiesa.

Durante l’incontro, hanno discusso della vita della Chiesa potentina e monsignor Ligorio ha ascoltato il racconto del percorso vocazionale e ministeriale del nuovo arcivescovo. Tra gli argomenti trattati, anche l’ordinazione episcopale e l’ingresso in Diocesi. Padre Davide ha espresso il desiderio di separare le due celebrazioni e di pianificare un adeguato periodo di transizione per garantire un passaggio fluido nel suo ministero sia a livello pastorale nelle parrocchie che come Vicario generale dell’Ordine di appartenenza.