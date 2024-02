Calcio : Serie D, Il Rotonda dopo quattro sconfitte torna alla vittoria contro il Fasano 2-0

Vittoria meritata per il Rotonda, che azzanna i primi punti del 2024 battendo il Fasano 2-0 nel match della 22esima giornata del girone H di serie D.

La partita comincia in salita per i padroni di casa, con il Fasano che costruisce un paio di buone occasioni, ma al 28′ un fallo di mano in area dei difensori ospiti sposta l’inerzia della sfida dalla loro parte.

Lautaro Fernandez trasforma il rigore assegnato con freddezza, portando il risultato sul 1-0 a favore del Rotonda. Prima dell’intervallo, Cajazzo sfiora il raddoppio in contropiede, ma il suo tiro si infrange sulla traversa.

Il 2-0 arriva al 56′ grazie a un preciso diagonale di Ankovic. Il Rotonda controlla poi il resto della partita senza rischiare troppo, portando a casa i tre punti e salendo a 26 punti in classifica.