SENISE: l’opposizione non si presenta al consiglio comunale in programma per oggi 30-01-2024

I consiglieri di opposizione in carica al Comune di Senise,

Cicchelli Teodora,

Latronico Giuliana,

Marranchiello Francesco,

Petruccelli Giuseppe Nicola,

Roseti Armando Francesco,

Sassano Valeria

informano i cittadini che non prenderanno parte al Consiglio Comunale previsto per la data odierna alle ore 19.00, sebbene convocato sulla base di una richiesta formalmente indirizzata al Presidente del Consiglio in data 11.01.2024 da parte degli stessi.

La nostra assenza è dovuta all’ILLEGITTIMITÀ di questo Consiglio, essendo ancora vacante un seggio dopo la sospensione del consigliere Marino per effetto del provvedimento prefettizio del 04.01.2024.

Ebbene, cari cittadini, il Consiglio di quest’oggi, di fatto, costituisce la prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione a carico del consigliere Marino Rosario.

Pertanto, secondo la normativa vigente (art. 45, comma 2 del TUEL), in questo Consiglio si sarebbe dovuto procedere alla sostituzione con il consigliere candidato risultato “primo dei non eletti” nella medesima lista del consigliere sospeso.

Tale inadempimento comporta il mancato ripristino dell’integrità dell’organo consiliare, fatto che provoca uno stallo amministrativo.

In virtù di tale premessa abbiamo ritenuto giusto non presentarci al Consiglio convocato per quest’oggi, sempre restando in attesa dell’esito della verifica da parte del Prefetto della Provincia di Potenza, il cui intervento è stato sollecitato e richiesto da tutto il gruppo di opposizione.

Questa situazione restituisce agli occhi di tutti noi, investiti della volontà popolare, un paese ostaggio del volere di pochi che pur di restare incollati alla poltrona, contravvengono alla normativa e agli adempimenti obbligatori che il Consiglio Comunale è tenuto a compiere.

Senise merita di più, merita rispetto e merita di essere liberata.