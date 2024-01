La Ferrari entra nella vela, Soldini come team principal

La Ferrari, protagonista del mondo dei motori, punta a esplorare nuove rotte ed entra nel mondo della vela.

L’affiancherà in questa avventura il grande navigatore Giovanni Soldini che sarà il team principal e guiderà il nuovo progetto.

E’ un nuovo passo nella strategia di espansione del Cavallino nel mondo racing, iniziata con l’ingresso nella competizione enduras con l’hypercar, suggellato dalla vittoria l’anno scorso alla 24 ore di Le Mans.

La casa di Maranello costruirà l’imbarcazione per partecipare alle gare, seguendo il progetto nel suo intero ciclo dall’ideazione, alla ingegnerizzazione e al testing, con una forte attenzione all’ambiente.

La ricerca delle massime performance sul mare e l’impegno per la sostenibilità permetteranno alla Ferrari di trovare soluzioni innovative che potranno essere applicate anche alle proprie vetture sportive. Una nuova sfida – spiega la casa di Maranello – che trae origine dal Dna racing e dalla spinta innovatrice.

La società non ha ancora fornito una tempistica del progetto e ha spiegato, rispondendo a una domanda in merito, che non è previsto il coinvolgimento del gruppo Ferretti, la holding della grande nautica italiana di cui Piero Ferrari è azionista.

Sulla barca per ora si sa soltanto che utilizzerà la tecnologia foil: si tratta di ali immerse nel mare che sollevano lo scafo sopra il pelo d’acqua e riducono la superficie a contatto dell’acqua e quindi la resistenza idrodinamica, con un forte aumento della velocità.

“Stiamo per intraprendere un viaggio entusiasmante che amplierà la nostra anima racing. Con questa nuova sfida agonistica, motivati dalla nostra capacità innovativa e dall’impegno per la sostenibilità, ci spingeremo oltre gli attuali confini.

Siamo felici di poter contare su Giovanni, straordinario per esperienza, determinazione e spirito di squadra”. commenta John Elkann, presidente della Ferrari. “Sono entusiasta di iniziare una nuova avventura con Ferrari.

Stiamo lavorando a un progetto importante e all’avanguardia con un potenziale tecnologico strabiliante che mette insieme mondi diversi e competenze di altissimo livello.

Partecipare alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative e rispettose del nostro pianeta con un team eccezionale è davvero un’esperienza unica” osserva Soldini che ha alle spalle oltre trent’anni di regate oceaniche in solitaria e in equipaggio, più di 40 transoceaniche e due giri del mondo in solitario a tappe.

