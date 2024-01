L’Ente Pro Loco Maschito Aps si è presentato alla comunità

Si è svolta ieri sera a Maschito nei locali dell’ Oratorio della Chiesa del Caroseno la presentazione della neo costituita associazione turistica culturale Ente Pro Loco Maschito Aps. La nuova Pro Loco Maschito del piccolo centro arbereshe del Vulture è presieduta da Michele Bisaccia che con emozione ha ringraziato per la nutrita partecipazione ed ha presentato il direttivo che è composto da Oreste Dinella, vicepresidente, Ciesco Giuseppe, segretario e tesoriere e dai consiglieri Filomena Civiello, Fulvia Dinella, Elena Giura e Tagliaferri Enrico. L’ Ente Pro Loco Maschito Aps iscritta con determina dell’Ufficio Speciale della Presidenza della Regione Basilicata al Runts – Registro unico nazionale Terzo Settore è affiliata alla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps ed ha già riscosso molteplici apprezzamenti nel paese dove da tempo non era più attiva l’associazione Pro Loco dopo la prematura scomparsa dello storico Presidente Antonio Maulà ricordato affettuosamente durante la presentazione. Alla cerimonia di presentazione sono intervenuti il Presidente dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa e il Sindaco di Maschito Luigi Rafti, il quale ha sottolineato “rivolgo a nome dell’amministrazione comunale l’augurio di buon lavoro al Presidente Bisaccia e a tutta la Pro Loco Maschito confermando la piena disponibilità a collaborare nell’interesse della comunità maschitana consapevole dell’importanza del ruolo delle associazioni per la crescita sociale e culturale”. Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa nel suo intervento di saluto ha sottolineato “siamo onorati e orgogliosi della nascita di una nuova Pro Loco che rappresenta un arricchimento per la comunità di Maschito e per l’intero territorio della Basilicata, a cui come Ente Pro Loco Italiane non faremo mancare il nostro supporto costante per svolgere al meglio le attività di promozione, informazione, accoglienza ed animazione turistica in stretta sinergia con le istituzioni ai vari livelli a partire dal Comune di Maschito che ringraziamo per aver accolto positivamente la costituzione di un nuovo ente del terzo settore che visti i buoni propositi farà sicuramente bene per lo sviluppo turistico locale”. Alla cerimonia hanno partecipato anche il Presidente della Pro Loco Lavello e segretario regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Gaetano Vitale e il segretario della Pro Loco Barile Renato Paternoster che hanno rivolto gli auguri di buon lavoro alla neo nata Pro Loco Maschito Aps. Il Presidente Ente Pro Loco Maschito Aps Michele Bisaccia ringraziando il Sindaco Rafti per la presenza ha illustrato il programma delle manifestazioni da portare avanti a partire dal Carnevale con la manifestazione “Lu zit e la zit” e la Via Crucis lanciando un accorato appello di collaborazione a tutte le associazioni presenti sul territorio e invitando i cittadini ad iscriversi alla Pro Loco per dare una mano negli aspetti organizzativi.