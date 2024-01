La magia di Fantasia con le musiche dal vivo a Bologna

Dopo il successo dello spettacolo The Sound of Magic, Calma Management, Teatro EuropAuditorium, Teatro Comunale di Bologna e Fonoprint Studios presentano il secondo appuntamento con i Disney Concerts, Fantasia in concert, in scena il 5 (ore 16 e 20.30) e il 7 gennaio (ore 16,30) all’EuropAuditorium di Bologna.

Costruito attraverso i momenti salienti tratti dai due film di animazione Disney, “Fantasia” ed il suo sequel “Fantasia 2000”, la proiezione in alta definizione su maxischermo sarà accompagnata dalla colonna sonora eseguita dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Thiago Tiberio.

Il film-concerto avvolgerà lo spettatore attraverso una suggestiva unione di suoni, musica e colori con alcuni dei brani iconici che animano i due film “Fantasia” e “Fantasia 2000”, come la Sinfonia N. 6 di Beethoven, Clair de lune di Debussy, la Danza delle ore di Ponchielli, Pomp and Circumstance di Elgar, I pini di Roma di Respighi e L’apprendista stregone di Dukas.

Distribuito nel 1940, “Fantasia” è stato il più audace esperimento di Walt Disney nato dal desiderio di coniugare in un’unica visione creativa il linguaggio figurato dell’animazione con la musica classica. La colonna sonora originale, diretta da Leopold Stokowski con la Philadelphia Orchestra, fu registrata con la tecnica della stereofonia, un metodo all’epoca ancora sperimentale. Quello che era iniziato con il cortometraggio

“L’apprendista stregone” pensato come un mezzo per far crescere la carriera di Mickey Mouse, divenne un vero e proprio classico del cinema. Il sogno di Walt del 1941 era di trasformare “Fantasia” in un unico evento composto da nuovi spezzoni.

Questo sogno si realizzò finalmente nel 1999 con “Fantasia 2000”, un seguito diretto da Roy E. Disney, il nipote di Walt. In quell’occasione la musica di “Fantasia 2000” venne diretta da James Levine con la Chicago Symphony Orchestra.

ANSA