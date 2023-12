Il Calendario del 2024: dai Giochi di Parigi agli Europei di calcio

Il 2024 sarà un anno di grandi eventi sportivi.

Il principale e più atteso sono certamente i XXXIII giochi Olimpici di Parigi, che assieme a Londra diverrà la seconda città ad ospitare per tre volte le Olimpiadi estive.

Per il calcio c’è l‘Europeo in Germania con l’Italia di Spalletti chiamata a difendere in titolo, ma anche la coppa d’Asia, d’Africa e d’America.

Formula 1 e MotoGp propongono un ricco calendario, fatto rispettivamente di 24 e 22 Gran Premi, mentre tra i molti sport che avranno come focus Parigi, l’atletica leggera prevede anche gli Europei a Roma e il nuoto i Mondiali in Qatar. Fitto come sempre il calendario di tennis e ciclismo.

GENNAIO – 1 gennaio: Sci alpino – Garmisch-Partenkirchen (Germania) riparte Coppa del Mondo Femminile – 5-19 gennaio: Rally Dakar in Arabia Saudita – 6-7 gennaio: Sci Alpino – riparte Coppa del Mondo Maschile – Adelboden – 12 gennaio-10 febbraio: Coppa d’Asia di calcio in Qatar – 13 gennaio-11 febbraio: Coppa d’Africa di calcio in Costa d’Avorio – 14-28 gennaio 2024: Australian Open di tennis a Melbourne – 19-22 gennaio: Final Four Supercoppa italiana di calcio a Riad – 26 gennaio: campionati del mondo di vela a Lanzarote (Spagna) – 26- 8 Gennaio: campionati del mondo di slittino ad Altenberg (Germania).

FEBBRAIO – 2-18 febbraio: Mondiali di nuoto in Qatar – 2 febbraio-16 marzo: Sei Nazioni di rugby – 11 febbraio: Super Bowl di football Usa, in Nevada – 13 febbraio-5 marzo: Uefa Champions League, ottavi di finale – 15-22 febbraio: Uefa Europa e Conference

MARZO – 1-3 Marzo Glasgow (Gran Bretagna) Atletica leggera – Campionati del Mondo Indoor – 3 marzo: Maratona di Tokyo 2024 – (Giappone) 3-5 marzo: parte la Formula 1 2024 con il Gp del Bahrain – 8-10 marzo: al via in Qatar il Mondiale MotoGp 2024 – 8-10 marzo: Mondiali maschili di pattinaggio velocità a Inzell (Germania) – 18-24 marzo: Mondiali di pattinaggio artistico a Montreal (Canada)

APRILE – 3 aprile: Coppa Italia di calcio, semifinali andata – 9-17 aprile: Uefa Champions League, quarti di finale – 11-18 aprile: Uefa Europa e Conference League, quarti di finale – 11-14 aprile: Masters 2024 (Golf) – Augusta National Golf Club (Augusta, USA) – 13 aprile: Grand National di ippica a Aintree – 15 aprile: maratona di Boston – 20 aprile-6 maggio: Mondiale di Snooker a Sheffield (Gb) – 24 aprile: Coppa Italia di calcio, semifinali ritorno – 21 aprile: maratona di Londra – 30 aprile-8 maggio: Uefa Champions League, semifinali

MAGGIO – 2-9 maggio: Uefa Europa e Conference League, semifinali – 3-5 maggio: Europei di canottaggio a Sabaudia – 4 maggio 2024: Kentucky Derby a Louisville (Usa) – 4-26 maggio: Giro d’Italia di ciclismo – 6-19 maggio: Internazionali di tennis a Roma – 16-19 maggio: PGA Championship di Golf in Usa – 17-19 maggio: Gp Formula 1 a Imola – 22 maggio: finale Uefa Europa League Aviva Stadium (Dublino, Repubblica d’Irlanda) – 25 maggio: Finale European Rugby Champions Cup, Tottenham Hotspur Stadium (Londra) – 25 maggio: Finale di FA Cup Wembley Stadium (Londra, Inghilterra) – 26 maggio: Gran Premio di Monaco 2024 (F1) – 26 maggio: Indy 500 – Indianapolis Motor Speedway (Speedway, Indiana, USA) – 26 maggio-9 giugno: tennis, Roland Garros a Parigi – 31 maggio-2 giugno: MotoGp Gran Premio d’Italia al Mugello

GIUGNO – 1 giugno: Finale Uefa Champions League, Wembley Stadium (Londra) – 4-30 giugno: Coppa del Mondo T20 2024 (Cricket) – USA e Indie Occidentali – 6 giugno – Finale NBA – 7-12 Giugno, Atletica leggera – Europei a Roma – 13-16 giugno: U.S. Open di golf – Pinehurst Resort (Pinehurst, North Carolina, USA) – 14 giugno-14 luglio: Europei di calcio in Germania – 15-16 giugno: 24 Ore di Le Mans – Circuit de la Sarthe (Le Mans, Francia) – 20 giugno-14 luglio: Copa América 2024 di calcio, USA – 27-30 giugno: Open d’Italia di golf – 29 giugno-21 luglio: Tour de France, Italia e Francia

LUGLIO – 1-14 luglio: Championships di Wimbledon All England Lawn Tennis Club (Londra) – 25-28 luglio: The Open di golf – Royal Troon Golf Club (Troon, Scozia) – 26 luglio-11 agost: Giochi Olimpici Estivi a Parigi

AGOSTO – 17 agosto-8 settembre: Vuelta di ciclismo – Spagna – – 26 agosto-8 settembre: Giochi Paralimpici Estivi a Parigi – 26 agosto-8 settembre 2024: US Open di tennis, a Flushing Meadows (New York City)

SETTEMBRE – 1 settembre: Gp Formula 1 a Monza – 6-8 settembre: MotoGp: Gran Premio di San Marino a Misano – 10-15 settembre: Solheim Cup di golf – Robert Trent Jones Golf Club (Gainesville, Virginia, USA) – 14 settembre-6 ottobre: Coppa del Mondo FIFA Futsal – Uzbekistan – 20-22 settembre: Laver Cup di tennis a Berlino. – 21-29 settembre: Mondiali di ciclismo su strada a Zurigo (Svizzera) – 27-29 settembre: Presidents Cup di Golf – Royal Montreal Golf Club (Montreal, Canada)

OTTOBRE – 12-20 ottobre: America’s Cup di vela a Barcellona

NOVEMBRE – 3 novembre: New York City Marathon – 5 novembre: Melbourne Cup di ippica – 10-17 novembre: AtpFinals di tennis a Torino – 15-17 novembre, Valencia, ultimo Gp Motomondiale 2024

DICEMBRE – 6-8 dicembre: Abu Dhabi, ultimo Gp di Formula 1 2024

ANSA