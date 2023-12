Assenza Guardia medica a Latronico e Agromonte, De Maria: “Bisogna porre fine a questo disservizio”

Il sindaco di Latronico, Fausto De Maria, ha denunciato la chiusura della guardia medica a causa della mancanza di medici a coprire tutti i turni. Questo è accaduto non solo a Latronico ma in molti altri paesi della Basilicata durante le festività natalizie. Nonostante le nuove tecnologie e la diminuzione della popolazione, i servizi sanitari sono peggiorati negli ultimi 20 anni. Il sindaco ha sottolineato la necessità di prevenzione e pianificazione per evitare emergenze. De Maria ha inoltre criticato la mancanza di personale medico e infermieristico, l’esodo di medici neolaureati e specializzandi all’estero e la previsione della spesa sanitaria sul PIL per il periodo 2023-2026. Ha concluso che il diritto alla salute è il bene supremo di ogni essere umano, tutelato e protetto dall’art. 32 della Costituzione repubblicana.