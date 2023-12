Natale amaro per i lavoratori Rmi e Tisi, stanno presidiando davanti alla Regione Basilicata chiedendo maggiori certezze per il loro futuro

Il Natale rappresenta per molti un momento di gioia e di festa, ma per i lavoratori Rmi e Tis della Regione Basilicata, questa festività è accompagnata da un’amara lotta per i loro diritti. Infatti, in questi giorni di festa, i lavoratori stanno presidiando davanti alla Regione Basilicata, chiedendo maggiori certezze per il loro futuro.