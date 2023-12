Una location ideale, la dimora storica di Palazzo Bernardini del 1800 gli ambienti finemente affrescati con grande gusto, i toni caldi delle porte, le specchiere dorate tutto si è svolto nel grande salone delle feste dalla volta a botte che comprende dodici dipinti su tela, un enorme lampadario a candele in cristallo di murano, a fare da cornice anche gli antichi divani rivestiti di pregiato damasco giallo oro, e ancora una vista mozzafiato dei sassi di Matera, della rupe dell’Idris e della chiesa di San Pietro Caveoso.

Scatti fotografici e defilé hanno dato vita ad un connubio perfetto, la moda e la storia si sono incontrati in una scenografia d’epoca perfetta, unica e raffinata.

Le splendide creazioni della Stilista nei toni del rosso, bianco e nero indossati da una meravigliosa modella, abiti dal carattere sofisticato ed elegante, trasparenze a creare un effetto sensuale, il velluto rosso del grande fiocco e cappello a disco, l’abito in pizzo e velluto nero con rouge rosse, il soprabito in raso bianco e nero e poi un abito ispirato alla grande devozione religiosa lucana, abito nero con frange in seta e a coprire il capo una velletta nera con bordo in merletto bianco, quest’ultimo fotografato proprio davanti all’altarino rimasto ancora intatto nell’antico palazzo, tutto creato appositamente per l’occasione che rientra nell’ambito del progetto della Stilista

La moda veste i borghi che da oggi si amplia con La moda veste i borghi e le Dimore Storiche.

Voglio riportare l’attenzione sul rapporto fra le dimore storiche e la moda confermando quella volontà, racconta la Stilista, di utilizzare e legare ai luoghi dell’arte la grande creatività del fatto a mano, trovando così terreno fertile per nuovi incontri, eventi, convegni, tutte quelle occasioni di rilancio per la nostra amata terra di Basilicata.