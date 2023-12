Campanaro: “Per Natale importanti dispositivi di sicurezza”

Saranno messi in campo nei prossimi giorni importanti dispositivi di sicurezza, per garantire alla comunità potentina di passare un sereno periodo di festività”: lo ha detto – secondo quanto reso noto in un comunicato – il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, il quale oggi ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

E “In previsione di un incremento del traffico veicolare ed al fine di tutelare la sicurezza stradale”, Campanaro “ha disposto – è scritto nella nota diffusa dalla Prefettura potentino – il rafforzamento della vigilanza sulle principali arterie della provincia, a partire dal tratto autostradale Sicignano-Potenza e sui punti più critici della viabilità, definiti da specifico tavolo tecnico in Questura”.

Il prefetto ha inoltre “disposto di intensificare, in occasione dell’ultimo dell’anno, l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme di comportamento alla guida, afferenti alle condizioni psicofisiche dei conducenti, al corretto utilizzo dei dispositivi telefonici ed elettronici ed al rispetto dei limiti di velocità.

È stata, inoltre, decisa l’intensificazione dei controlli sulle stazioni ferroviarie, in corrispondenza degli orari di arrivo dei treni ad alta velocità e dei convogli utilizzati dai pendolari, oltre alla intensificazione dei controlli per contrastare la produzione e la vendita degli artifizi pirotecnici illegali”.

Durante la riunione, il prefetto ha anche sottoscritto un protocollo sul “Controllo di vicinato” con i sindaci di Calvera, Campomaggiore, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Filiano, Forenza, Grumento Nova, Lavello, Montemilone, Noepoli, Rapone, San Paolo Albanese, Satriano di Lucania, Tito e Viggianello.

ANSA