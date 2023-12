Scorie: Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi chiede un consiglio comunale straordinario per dire “no”

La notizia della convocazione di un consiglio comunale aperto da parte del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, per discutere con i sindaci di Basilicata e Puglia sui timori per la presenza di siti tra le due regioni tra quelli ritenuti idonei per il deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi, è un segnale importante della forte contrarietà che questa scelta sta suscitando in queste aree del Sud Italia.

La Basilicata e la Puglia sono infatti regioni che fanno del turismo e dell’agricoltura di qualità i loro punti di forza per la crescita e lo sviluppo economico e sociale. La presenza di un deposito di scorie nucleari, con i rischi che comporta per la salute e l’ambiente, rappresenterebbe un’autentica catastrofe per queste regioni.

Le ragioni della contrarietà dei sindaci sono fondate. I siti individuati dalla commissione ministeriale sono tutti in zone densamente abitate, con attività agricole e turistiche importanti. La presenza di un deposito di scorie nucleari comporterebbe un rischio costante per la salute dei cittadini e per l’ambiente, con conseguenze economiche e sociali devastanti.

Il consiglio comunale aperto promosso dal sindaco di Matera è un’occasione importante per fare sentire la voce delle comunità locali e per chiedere al governo di ripensare questa scelta. Il deposito unico delle scorie nucleari deve essere realizzato in un luogo sicuro, lontano da centri abitati e attività economiche e turistiche.