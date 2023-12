Comunicato Stampa – Consigliere Lisurici (Noi Moderati): «Aperta la sede del partito a Matera, pronta ad accogliere chi ha a cuore il bene comune»

È stata aperta ufficialmente oggi, in via Dei Bizantini 21, la sede di Noi Moderati Matera. Un luogo per ospitare chi ha realmente a cuore il bene comune e per dialogare sulle tematiche riguardanti la città dei Sassi, in un’ottica di confronto costruttivo e propositivo per l’intera provincia materana.

«Siamo felici di questo nuovo traguardo. In questa sede vogliamo accogliere tutte le donne e gli uomini che hanno voglia di mettere le proprie competenze a disposizione del territorio – dichiara il consigliere comunale e coordinatore di Noi Moderati Matera, Francesco Lisurici – Famiglia, giovani, imprese, turismo e cultura sono i principi che ispirano la nostra azione quotidiana, finalizzata a migliorare le condizioni di vita della comunità, incentivare e sostenere le aziende, rivitalizzare i piccoli comuni che sono a rischio di estinzione nella nostra regione. Dunque lancio un appello a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno voglia di mettere a disposizione della città le proprie competenze, oltre agli amministratori – conclude Lisurici – che non si sentono più rappresentati da altri partiti, chiedendo di accettare questa importante sfida che vede protagonista un partito di centrodestra, pragmatico e snello, che si pone l’obiettivo di portare a termine progetti ambiziosi nell’interesse esclusivo delle esigenze dei cittadini e delle imprese».

Con l’occasione, il partito materano ha annunciato l’adesione al progetto di due nuove figure: si tratta di Mirella Grippo, donna di valore con una significativa esperienza, quasi trentennale, nel mondo turistico. Donne, giovani e territorio sono le sue parole chiave. Una persona competente, seria e disponibile che rappresenterà un valido contributo a questo progetto che vuole recitare un ruolo di primo piano in terra lucana; Domenico Cinnella, storico artigiano con Matera nel cuore, da sempre impegnato nell’imprenditoria. Uomo di valori che già in passato ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale, lavorando in maniera concreta per il bene della comunità. La sua esperienza sarà un valore aggiunto per la crescita del partito nel materano e non solo.

Grande soddisfazione per il coordinatore cittadino di Noi Moderati, Francesco Lisurici, il quale ringrazia Mirella Grippo e Domenico Cinnella per la loro scelta di mettersi a disposizione di questo progetto che guarda al bene della Basilicata.