Referendum 8-9 giugno, Europa Verde scende in piazza a Potenza e Matera

Di seguito comunicato di Europa Verde Basilicata su adesione iniziative referendum 8-9 giugno

Referendum Lavoro e Cittadinanza, Europa Verde aderisce a iniziative a Potenza e Matera

Europa Verde Basilicata aderisce alla manifestazioni di sabato 12 aprile (alle ore 10.00 allo Scambiologico di Potenza e alle ore 18 in piazza San Francesco a Matera) insieme ai partiti, alle associazioni e agli studenti per parlare dei referendum dell’8-9 giugno su lavoro e cittadinanza

Stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese, riduzione del lavoro precario, più sicurezza sul lavoro, più integrazione con la cittadinanza italiana, c’è questo dentro i cinque quesiti referendari.

La nostra posizione è chiara: 5 quesiti, 5 sì per difendere i diritti, allargare la partecipazione costruire un Paese più giusto.

Quelle di Potenza e Matera sono le prime di una serie di iniziative sul territorio che Europa Verde promuoverà insieme alle forze politiche, ai sindacati e alle associazioni, nelle prossime settimane per mobilitare i cittadini a sostegno dei quesiti.

Con i referendum ognuno di noi può riscrivere il presente e il futuro soprattutto dei giovani.