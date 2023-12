BASILICATA. Diffamazione su canale Telegram, la Cooperativa Auxilium querela

Nel giro di pochi giorni registriamo l’ennesima, vile e gratuita aggressione al nostro buon nome. Purtroppo, questa volta, il tutto si “consuma” sull’opaco canale Telegram Basilicata Next Generation.

Ferme la natura gravemente diffamatoria della nota e la palese falsità delle affermazioni ivi contenute, circostanze che ovviamente verranno perseguite in ogni sede, abbiamo ritenuto necessario dare mandato ai nostri legali al fine di verificare chi, biecamente, si cela dietro il fragile orpello dell’anonimato e, se del caso, segnalare alla Giustizia Contabile condotte non in linea con i doveri immanenti su chi è chiamato a gestire ed impiegare il pubblico denaro.