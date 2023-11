Ok dal Cdm al dl energia, non c’è proroga del mercato tutelato

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge in materia energia.

Il provvedimento, secondo quanto si apprende, non contiene la proroga del mercato tutelato.

Il decreto legge Energia appena approvato consente agli enti locali italiani di autocandidarsi per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari. Lo apprende l’ANSA da fonti del governo. Il Dl non contiene le norme attese per le concessioni sull’idroelettrico.

“Con il decreto Energia vogliamo liberare le grandi potenzialità del nostro Paese, per renderlo riferimento nel Mediterraneo sulle rinnovabili: un provvedimento che vale 27,4 miliardi di investimenti.

Vogliamo sostenere famiglie e imprese, per renderle ancor più protagoniste di una transizione bilanciata e realistica”.

Lo afferma il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, in merito al decreto Energia approvato in Consiglio dei Ministri.

