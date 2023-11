Trovato il corpo di Giulia Cecchettin nel lago di Barcis

A una settimana dalla scomparsa dei due ex fidanzati, il cadavere della ragazza è stato trovato durante le ricerche nella zona in provincia di Pordenone. Intanto, sarebbe confermato il passaggio mercoledì della Fiat Punto di Filippo Turetta in Austria. Ieri il 22enne era stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio, dopo che un video lo mostra mentre colpisce la giovane: diramato un avviso di ricerca anche a livello internazionale.

Il corpo senza vita di Giulia Cecchettin è stato ritrovato nella zona del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. La ragazza era scomparsa nella notte tra sabato e domenica scorsi insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta .

Il cadevere della giovane è stato scoperto dopo sette giorni di ricerche, mentre ancora non si sa nulla del 22enne: fonti qualificate hanno confermato all’Ansa il passaggio della sua auto, una Fiat Punto, mercoledì in Austria.

La vettura è stata registrata dal targa-system a Lienz, nel Tirolo orientale. Ieri il ragazzo, ex fidanzato della studentessa di Vigonovo, era stato iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio dopo che è stato trovato un video, ripreso sabato notte nella zona industriale di Fossò, in cui colpisce a mani nude la ragazza, mentre i due litigano in macchina.

Poi nel filmato si vede Giulia Cecchettin che cerca di scappare, lui che la rincorre e la colpisce ancora, fino a farla stramazzare a terra.

Alla fine del video, la giovane è sanguinante e Filippo Turetta la carica di peso in auto, nella sua Fiat Punto nera che poi si dilegua nella notte e che ancora non è stata localizzata.

La Procura di Venezia ha così iscritto Turetta nel registro delle indagini, disposto una perquisizione – durata tre ore e mezza – nella sua casa di famiglia a Torreglia, in provincia di Padova, e diramato un avviso di ricerca anche a livello internazionale.

Fonte: SkyTg24