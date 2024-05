FareFuturo Senise, “Mussolini non è stato uno statista”

La Fondazione FareFuturo non condivide il pensiero politico del generale Vannacci candidato alle Europee nella Lega di Salvini che afferma su Mussolini di essere stato uno statista.

Lo Stato autoritario e la dittatura del fascismo è stato diverso dal regime totalitario come il nazismo e lo stalinismo che ebbero il pieno controllo dei cittadini della loro anima e credo. Hitler riuscì a prendere il controllo totale dello Stato rendendo così impossibile farlo destituire. In 50 anni di storia si sono dette bugie storiche attraverso i mass-media e sui libri scolastici.

Sappiamo che Mussolini ha avuto anche dei meriti, ma non fu mai uno statista. Tuttavia -riuscì a fare convergere nel fascismo i tre grandi poteri dell’epoca: Monarchia, chiesa, industria. -accentuo’ il credito dell’ Italia nel mondo -svolse una opera economica sociale e moderna -funzionavano meglio i servizi, la giustizia, la scuola.- per l’epoca si fece molto nei lavori pubblici – la criminalità ordinaria e mafiosa fu frenata. Rimangono comunque gli errori mostruosi commessi che sono evidenti, come l’alleanza con Hitler le leggi razziali e la guerra, che causarono i grandi disastri che tutti conosciamo altrimenti il fascismo sarebbe durato a lungo.

Se Mussolini è stato definito un mostro, come mai non si dice che è stato Stalin il più feroce dittatore di tutti i tempi che ha sulla coscienza 20 milioni di persone inermi.

Mussolini certamente fu il simbolo della dittatura ma ha rappresentato un’epoca e una idea alla quale ubbidirono 45 milioni di italiani.

E così mentre le sinistre degli abbagli nefasti dei suoi intellettuali e militanti progressisti continuano ancora a festeggiare la festa della liberazione del 25 aprile con la loro costituzione antifascista, sanno benissimo che il fascismo è morto e sepolto oramai da un pezzo, si guardano bene di dire che oggi la Cina comunista continua a essere il più feroce regime di tutti i tempi ancora oggi alla guida del paese più popoloso al mondo più sanguinoso in fatto di pena di morte, prigionia per i dissidenti, repressioni feroci, torture, abolizione della libertà di stampa, aborto di massa, esperimenti barbari, inquinamenti ambientali.

La fondazione Fare Futuro si riconosce nella destra politica italiana e nei valori antifascisti che non rappresentano una destra liberale capitalista, ma rappresenta una destra democratica e moderna, fatta libertà uguaglianza e giustizia sociale che portano alla democrazia, orgogliosi della nostra storia dei nostri valori, del nostro sistema di vita della nostra cultura e dei nostri diritti.

COORDINAMENTO FONDAZIONE FARE FUTURO SENISE.

Prof Giovanni Lonetti