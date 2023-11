SS653 Sinnica: Cupparo sollecita nuova assessore Infrastrutture Sileo

In piena stagione autunnale e in prossimità di quella invernale, con le probabili avversità meteo, diventa sempre più urgente mettere in sicurezza la statale SS653 Sinnica, dando priorità agli interventi sul viadotto Fortunato, in territorio di Senise.

Lo sostiene Francesco Cupparo, già assessore regionale, che dopo la sollecitazione rivolta alla precedente Assessore alle Infrastrutture Merra, rinnova la richiesta alla nuova Assessore Dina Sileo.

L’occasione dell’imminente consolidato di bilancio regionale – aggiunge – rappresenta l’opportunità di individuare una specifica posta di bilancio per finanziare tutti gli interventi necessari al superamento delle attuali criticità presenti nella transitabilità, in particolare sul viadotto in questione e per garantire il pagamento dei lavori di somma urgenza che, ultimati già da anni, non risultano ancora pagati all’impresa esecutrice.

Sono certo che l’attenzione dell’Assessore Sileo sui problemi della viabilità soprattutto nelle aree interne, espressa in questi primi giorni di responsabilità istituzionale, sarà messa in pratica nell’interesse delle comunità locali.