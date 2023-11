Fondazione FareFuturo Senise : L’importanza di una gestione autonoma per lo sviluppo del territorio di Senise

” L’ articolo 2 dello statuto del partito FDI, garantisce la partecipazione dei cittadini alla formazione dell’ indirizzo politico del Movimento e favorisce alle associazioni il ruolo di un loro contributo alla formazione della proposta politica e programmatica, mediante una sua rappresentanza negli organi nazionali e periferiche, stabilendo forme di consultazioni costanti e garantire la possibilità di accesso alle cariche interne istituzionali del movimento.

Il nostro impegno in favore delle realtà lucane, impone la riunificazione di tutte le sinergie per organizzare meglio anche la periferia ad assumere ruoli e responsabilità per una più dovuta collaborazione tra le istituzioni e le forze politiche presenti sul territorio.

Tutto questo a noi, a Senise, non è concesso con una sezione commissariata. Ogni iniziativa nel mentre è da tenersi in sospeso.

Nonostante tutti gli inviti fatti, diventa inaccettabile ancora il silenzio di chi ha responsabilità politiche. La sensazione è che questi dirigenti nominati, non sappiamo come, non abbiano nessun interesse di creare le condizioni per introdurre nelle istituzioni e nella politica regionale di Basilicata, intelligenze di tutto rispetto che sono presenti nelle nostre periferie.

Bisogna capire cosa vogliono e dove vanno, che progetto hanno di società e che soluzioni propongono per innalzare la qualità della rappresentanza politica e di conseguenza recuperare più spazi di partecipazione alla vita pubblica.

La speranza ci rimanda a marzo dove dovrebbero cambiano gli equilibri, perché probabilmente i congressi da tempo annunciati, non si faranno e si aspetteranno le elezioni europee, lasciando ancora una volta la Basilicata e le nostre zone periferiche, ostaggio di un sistema di potere sempre uguale a se stesso, per far morire la politica tra le braccia dell’indifferenza e dell’ipocrisia”.

Coordinatore area Sud Basilicata Prof. Giovanni Lonetti