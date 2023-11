Gli anni ’80 di Nino D’Angelo allo stadio Maradona

Nino D’Angelo sarà in concerto il 29 giugno del 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona.

“I miei meravigliosi anni ’80… e non solo!” è il titolo della serata nel corso della quale l’artista di San Pietro a Patierno (Na) porterà sul palco la sua storia musicale e trasporterà il pubblico in una grande festa anni ’80.

“Da diversi anni, durante i miei concerti – dice D’Angelo – ho notato che quando canto i brani degli anni ’80 il pubblico balla e si scatena.

Questa esperienza mi ha ispirato a organizzare un concerto speciale per il pubblico di casa mia, in cui metterò in scena una serata interamente incentrata sulla parte della mia discografia legata a quel periodo.

Per me è anche un modo per fare una dedica ‘all’artista col caschetto’ che è la base di tutto quello che ho fatto fino ad ora. Lui è stato colui che negli anni si è preso gli schiaffi e io ora mi godo le carezze. Il vero eroe del mio successo è lui”.

