A Senise nel mese di novembre e dicembre “La Spesa Sospesa, Carrello Solidale”

A partire dal 9 novembre fino al 22 dicembre, la comunità di Senise si animerà con un progetto di solidarietà che vedrà i giovani al centro di un’iniziativa benefica di grande rilevanza. Il Servizio Civile Universale, in collaborazione con la Caritas parrocchiale, si impegna a tendere una mano alle persone più vulnerabili attraverso una serie di attività nei supermercati locali.

L’azione di raccolta alimentare coinvolge diversi punti vendita: il Supermercato Ferraiuolo, Spesì, Qui Discount e, con un evento previsto per sabato 25 novembre all’Eurospin di Senise. La generosità dei cittadini si traduce in gesti concreti quando, alla cassa, si decide di aggiungere alla propria spesa qualche bene di prima necessità da devolvere a chi ha meno fortuna.

I ragazzi del Servizio Civile e della Protezione Civile, con dedizione ed entusiasmo, sono gli artefici principali di questo ponte di solidarietà. Ogni sera, dopo la chiusura dei supermercati, si occupano di raccogliere quanto donato dai cittadini per poi consegnarlo nelle mani esperte del parroco, il quale si incarica della distribuzione alle famiglie in difficoltà.

Questo progetto non è solo un aiuto materiale per le famiglie che stanno attraversando un momento critico, ma è anche un momento di crescita e di impegno civico per i giovani. Partecipare al Servizio Civile Universale significa infatti sviluppare un senso di responsabilità verso la propria comunità, imparare il valore del lavoro di squadra e contribuire attivamente al miglioramento della qualità di vita dei propri concittadini.

L’iniziativa rafforza il tessuto sociale di Senise e dimostra come la solidarietà possa diventare un’abitudine quotidiana e non solo un’azione isolata. L’impegno della Caritas parrocchiale e dei giovani del Servizio Civile è un esempio luminoso di come, insieme, si possano affrontare e superare le sfide che la realtà sociale ci presenta.

Il progetto è un invito aperto a tutti i cittadini di Senise a contribuire, secondo le proprie possibilità, e a rafforzare quel senso di comunità che rende forte una società. Il supporto fornito oggi ai più bisognosi, oltre ad essere un gesto di inestimabile valore umano, è un investimento nel futuro di tutta la comunità.

In conclusione, mentre pianifichiamo la nostra visita al supermercato nei giorni a venire, ricordiamoci che includere nella nostra lista della spesa anche qualche prodotto extra da donare può fare una grande differenza. È il momento di dimostrare che la solidarietà e l’impegno civile sono valori vivi e operanti a Senise, grazie all’energia e alla passione dei suoi giovani.