RI-PARTY-AMO Domani, all’Università degli Studi di Milano Bicocca

Arriva al suo ultimo appuntamento il calendario degli 8 Workshop nelle Università legati al piano “Formiamo i giovani”, parte del progetto RI-PARTY-AMO, il programma ambientale concreto e ambizioso nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e il WWF Italia.

Il progetto Ri-Party-Amo è articolato in tre principali aree di sviluppo: parte dalla pulizia delle spiagge, passa per progetti di restauro ambientale e si completa con attività di educazione e formazione, sia nelle università, sia nelle scuole primarie e secondarie.

Ri-Party-Amo con “Formiamo i giovani” ha sviluppato un programma di workshop universitari dedicati agli studenti che vengono coinvolti in seminari multidisciplinari e pratici sui temi ambientali per confrontarsi con gli esperti e i volontari coinvolti nel progetto.

L’obiettivo è agire e rispondere concretamente alla doppia emergenza del cambiamento climatico indotto dall’uomo e alla perdita di biodiversità, strettamente connessi tra loro, che minacciano il benessere delle generazioni attuali e future.

Ogni incontro è stato pensato con una struttura dinamica, interattiva e coinvolgente: l’autorevole voce di professori universitari ed esperti introduce lezioni teoriche seguite da applicazioni pratiche.

Il dibattito nascente promuove una discussione attiva e la massima disseminazione delle conoscenze interdisciplinari necessarie per affrontare la complessità del presente.

Il workshop “Ri-Party-Amo dal futuro”

Mercoledì 8 novembre 2023, l’Università degli Studi Milano Bicocca ospiterà l’ottavo e ultimo workshop dal titolo «Ripartiamo dal Futuro», nell’aula 15 dell’edificio KOINÈ (ex U9).

La costruzione di un futuro positivo, equo e sostenibile è dunque una sfida complessa che richiede il coinvolgimento di tutti gli attori della società civile, per immaginare nuove soluzioni e costruire un futuro in cui le persone e la natura possano prosperare.

Questo va oltre la conservazione. Un futuro nature-positive richiede cambiamenti radicali, adottando un approccio integrato e intersettoriale, portando molteplici valori, voci e esempi per dimostrare che il cambiamento è possibile.

Questo workshop proporrà un focus sulla conservazione della natura e la gestione delle risorse naturali, che rappresentano sfide cruciali nell’era contemporanea, con implicazioni significative per la sostenibilità globale e gli equilibri sociali.

La giornata offrirà un’analisi dei principi, delle teorie e delle pratiche che guidano la conservazione e la gestione delle risorse naturali.

Studentesse e studenti avranno l’opportunità di esplorare i concetti fondamentali della conservazione biologica, compresi i processi ecologici, la biodiversità, la degradazione degli ecosistemi e le minacce alla fauna e alla flora. Inoltre, verranno presentate le metodologie e gli strumenti per la gestione sostenibile delle risorse naturali.

L’avvio dei lavori sarà alle 14,30 con l’intervento di Marco Galaverni, Direttore Programma e Oasi WWF Italia, che avrà come focus le sfide globali e la costruzione di un futuro nature-positive. Paolo Galli, Professore

Ordinario di Ecologia, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio, Università di Milano Bicocca parlerà di conservazione della natura e gestione delle risorse naturali.

Per partecipare è necessario iscriversi al form sulla piattaforma Eventbrite ed effettuare il check-in presso lo stand WWF Italia situato all’ingresso dell’Aula dell’Università. La partecipazione è gratuita ed è aperta agli studenti di tutte le facoltà.

Per promuovere la formazione specifica, inoltre, il progetto Ri-Party-Amo con WWF ha messo a disposizione 20 borse di studio per i Certificate Programs online “Il Manager della Biodiversità” e “Il Manager della Transizione Ecologica”, di cui dieci già assegnate per l’anno accademico 2022/2023, mentre altre dieci sono previste per l’anno accademico 2023/2024. I corsi sono organizzati dall’Istituto Europeo dell’Innovazione per la Sostenibilità (EIIS).

Per il Certificate Program “Il Manager della Transizione Ecologica” maggiori dettagli su calendario, obiettivi del corso, modalità, finalità, al link. Le prossime 5 borse di studio sono in assegnazione a Ottobre 2023.

Per il Certificate Program “Il Manager della Biodiversità” maggiori dettagli al linkhttps://www.eiis.eu/courses/il-manager-della-biodiversita. Le prossime 5 borse di studio saranno assegnate a Maggio 2024.

Legati alle borse di studio e non solo, WWF Italia ha attivato 4 esperienze di stage extracurriculare presso la sede di Roma del WWF Italia, della durata di 6 mesi.

L’appuntamento di mercoledì 8 novembre all’Università di Milano Bicocca sarà anche occasione per comunicare i dati conclusivi del progetto Ri-Party-Amo, nato con l’obiettivo di: pulire 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali (Puliamo l’Italia); realizzare 8 progetti di ripristino degli habitat (Ricostruiamo la natura); organizzare 8 incontri nelle università italiane e numerosi workshop nelle scuole capaci di coinvolgere un totale di 100.000 studenti e le generazioni più giovani (Formiamo i giovani).

Il filone “Puliamo l’Italia” ha superato già nel mese di agosto l’obiettivo di ripulire 20mln di mq di spiagge, fiumi, laghi e fondali, registrando un risultato finale di ben 23,4 Milioni di MQ puliti, 95.500 KG di rifiuti raccolti e 11.460 VOLONTARI coinvolti.

Con il workshop di Milano Bicocca si concludono le attività del filone “Formiamo i giovani”, mentre continuano i lavori del filone “Ricostruiamo la natura”.

Ri-Party-Amo è possibile grazie alla campagna di raccolta fondi svolta sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo) che ha raccolto più di 3 milioni di euro.

Tutti i workshop di Ri-Party-Amo “Formiamo i giovani” sono disponibili su One Planet School al link: https://oneplanetschool.wwf.it/corsi/ripartyamo-dalle-universita