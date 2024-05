ASviS, torna il Festival dello Sviluppo sostenibile

Torna dal 7 al 23 maggio il Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) con la media partnership della Rai e dell’ANSA.

Giunto all’ottava edizione il festival prevede centinaia di iniziative promosse per tutto il mese di maggio dalla società civile in Italia e nel mondo ed è articolato in sei tappe principali a Ivrea, Torino, Bologna, Milano, Palermo e Roma.

L’apertura della manifestazione sarà a Ivrea, il 7 maggio, con una riflessione sul ruolo del settore privato per la transizione verso nuovi modelli di produzione e consumo; la seconda tappa, a Torino tra il 9 e l’11 maggio, nell’ambito del Salone del Libro, si focalizzerà sul rapporto tra cultura, comunicazione e sostenibilità; la terza tappa, il 14 e 15 maggio, a Bologna, sarà dedicata al futuro delle città e al ruolo delle aziende per la transizione in ambito urbano; il 17 maggio, a Milano, ci sarà un focus sui territori; il 21 maggio, a Palermo, al centro dell’attenzione saranno le tematiche sociali.

Tra una tappa e l’altra numerosi eventi saranno organizzati a Roma nel Palazzo delle Esposizioni, vera e propria “casa” del Festival, che ospiterà gli appuntamenti dedicati ai singoli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

La conclusione a Roma, il 23 maggio, presso l’Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, porterà alle istituzioni i risultati e le proposte emerse dalla mobilitazione.

E’ possibile assistere in presenza a tutti gli eventi dell’Alleanza registrandosi sul sito festivalsvilupposostenibile.it

ANSA