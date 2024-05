Truffa ai danni di una donna anziana e uso improprio di carte di credito: due arresti durante un’operazione della Polizia di Stato a Potenza

Ieri mattina, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani per due diversi reati commessi nel Comune di Potenza.

Il primo arresto riguarda una truffa ai danni di una anziana da parte di un individuo di 57 anni originario di Napoli. La Squadra Mobile e le Volanti della Questura di Potenza sono intervenute dopo una segnalazione di tentata truffa ricevuta sulla linea di emergenza da una signora. Grazie all’intuito investigativo degli agenti, il sospettato è stato individuato mentre entrava in un edificio vicino a Piazzale Praga, da cui è uscito poco dopo. È emerso che poco prima era stata commessa una truffa ai danni di una donna di 42 anni, che aveva consegnato denaro contante e gioielli in oro pensando di aiutare un vicino. Il presunto autore è stato fermato con la refurtiva in possesso e tutto è stato restituito alla vittima.

Nella stessa mattinata, la Squadra Mobile ha notato un uomo con comportamento sospetto che visitava diverse filiali bancarie in città per effettuare operazioni. Dopo aver notato un’operazione particolarmente strana, gli agenti lo hanno fermato e ha consegnato tre carte di credito con cui aveva appena prelevato denaro, risultate di dubbia provenienza. Successivamente, perquisendo il suo veicolo, sono state trovate altre 90 carte di credito e 2000 euro in contanti appena prelevati. Dopo gli accertamenti, è emerso che una delle carte era stata usata per un prelievo fraudolento, quindi l’uomo di 76 anni di Napoli è stato arrestato per uso improprio di carte di credito.