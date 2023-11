CON IL MESSINA ARRIVA LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA PER IL TARANTO

La prima azione degna di nota arriva al 3′ ed è di marca rossoblù: Bifulco lancia Kanoute in contropiede, il piazzato di quest’ultimo però finisce sull’esterno della rete. Al 14′ arriva il vantaggio per il Taranto: Kanoute mette una palla in mezzo dalla sinistra, la corta respinta della difesa del Messina viene raccolta da Bifulco che si sposta la sfera sul sinistro e la spedisce sotto la traversa per l’uno a zero che fa esplodere lo Iacovone. Al 19′ la compagine di casa sfiora il raddoppio: Cianci innesca Kanoute che si presenta tutto solo davanti a Fumagalli ma il piazzato dell’attaccante ionico è troppo angolato e termina fuori. Al 21′ arriva il raddoppio rossoblù: Bifulco si accentra dalla sinistra superando quattro avversari in dribbling e calcia con il destro superando così Fumagalli per la seconda volta. Bifulco è scatenato: al 32′ il suo destro a giro da buona posizione termina alto. Al 37′ Kanoute se ne va sull’out di destra prova a servire Bifulco che avrebbe siglato il più comodo dei gol ma l’intervento di Manetta è provvidenziale e la sfera termina in corner. Al secondo minuto di recupero del primo tempo Ferrara calcia dalla bandierina trovando la zampata di Cianci, Fumagalli risponde presente mandando in angolo la sfera. La prima parte di gara si conclude dopo tre minuti di recupero. Il Taranto nel secondo tempo continua a spingere e sfiora il tris al 61′: Kanoute sguscia dalla destra e calcia, Fumagalli respinge e trova Zonta che non colpisce al meglio ma la sfera prende una strana traiettoria che comunque non becca impreparato il portiere ospite che si rifugia in corner. I rossoblù amministrano il loro vantaggio senza soffrire alcun pericolo. Il Messina si vede solo al 92′ con una girata di Emmausso respinta da Vannucchi. La contesa termina dopo cinque minuti di recupero. Non c’è tempo per riposare per gli uomini di Capuano che domenica saranno di nuovo di scena allo Iacovone con la Juve Stabia.

IL TABELLINO:

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

mercoledì 01 novembre 2023, ore 18:30

Serie C/C 2023/24 – recupero giornata 3

TARANTO-ACR MESSINA 2-0

RETI: 15′, 21′ Bifulco

TARANTO (3-4-3): Vannucchi – De Santis, Antonini, Riggio – Mastromonaco, Zonta (76′ Fiorani), Calvano (69′ Romano), Ferrara – Bifulco (86′ Capone), Cianci (76′ Samele), Kanoute (87′ Orlando). A disp.: Loliva, Di Serio, Bonetti, Enrici, Kondaj, Heinz, Hysaj, Papaserio. All.: Ezio Capuano.

ACR MESSINA (3-5-2): Fumagalli – Pacciardi (28′ Cavallo), Manetta, Ferrara – Polito (28′ Lia), Franco, Frisenna (74′ Giunta), Firenze (57′ Emmausso), Ortisi – Zunno, Plescia (74′ Ragusa). A disp.: De Matteis, Buffa, Luciani, Salvo, Darini, Zammit, Scafetta. All. Giacomo Modica.

ARBITRI: Valerio Pezzopane di L’Aquila (Tesi-Sbardella; IV Giordano)

NOTE: Ammoniti: Ferrara (T), Firenze (M), De Santis (T), Riggio (T)