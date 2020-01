CALCIO A CINQUE : RETI INVIOLATE TRA REVELIA E DENVAL SENISE

RIVELLO – Termina a reti inviolate la gara che vedeva difronte al “ Franco e Marco Ricciardi” di Rivello il Revelia sport e il Denval Senise di mister Luciano Bloise.

Per la cronaca, la prima frazione di gioco è stata caratterizzata da pochè azioni da rete, due dei padroni di casa e due dei Sinnici. Nella ripresa, i padroni di casa, hanno provato a creare azioni pericolose, ma le iniziative degli ospiti, che hanno agito di rimessa, hanno creato non pochi grattacapi alla difesa rivellese.

Nei minuti finali, è stata la squadra di mister Bloise a crederci di più, ma il risultato è rimasto bloccato sullo zero a zero. Negli spogliatoi il presidente Giuseppe Cappuccio ha dichiarato ” E’ un pareggio giusto che non serve a entrambe le squadre in quanto sia Potenza e che Pisticci hanno vinto. Nel girone di ritorno, ospiteremo queste squadre al Palarotalupo e faremo valere il fattore campo”.

Vincenzo Roseti