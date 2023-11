È morto a 50 anni Tyler Christopher, star di General Hospital

L’attore statunitense Tyler Christopher, noto per i ruoli di Nikolas Cassadine nella soap General Hospital e di Stefan DiMera nell’altra soap di successo Il tempo della nostra vita, è morto ieri all’età di 50 anni nella sua casa di Sam Diego, in California, per “arresto cardiaco”.

Lo ha annunciato su Instagram un altro interprete di General Hospital, Maurice Benard. “Tyler era una persona davvero talentuosa che illuminava lo schermo in ogni scena che recitava e si divertiva a portare gioia ai suoi fedeli fan attraverso la sua recitazione. Tyler era un’anima dolce e un amico meraviglioso per tutti coloro che lo conoscevano”, ha scritto.

Anche il produttore esecutivo della soap, Frank Valentini, ha condiviso la notizia della morte su Twitter. “Ho il cuore spezzato dalla notizia della morte di Tyler Christopher. Era gentile, un attore incredibile e un caro amico, amato dalla nostra famiglia #GH e dai fan di Nikolas Cassadine”, ha scritto Valentini.

L’attore – ricordano i media Usa – era stato arrestato a maggio per ubriachezza all’aeroporto di Burbank e era stato multato per 250 dollari. Un episodio analogo era accaduto nel 2019, a Martinsville, nell’Indiana.

All’anagrafe Tyler Christopher Baker, l’attore era nato a Joliet, in Illinois, l’11 novembre 1972, ma era cresciuto a Delaware, in Ohio. Dopo aver frequentato la Ohio Wesleyan University, si era trasferito a Los Angeles dove è iniziata la sua carriera come Tyler Baker.

Nel 1993, Christopher fece il provino per il ruolo di Stone Cates in General Hospital, assegnato poi a Michael Sutton. Tre anni dopo debuttò nella soap nel ruolo di Nikolas Cassadine, restando in forza al cast fino al 2016. L’interpretazione gli è valsa un DayTime Emmy Award nel 2016 come miglior attore protagonista in una serie drammatica.

Christopher ha anche recitato nella soap Il tempo della nostra vita dal 2001 al 2018 ed è apparso in episodi di altre serie come Streghe, Angel, Jarod il camaleonte, Special Unit 2, The Division, The Twilight Zone, JAG – Avvocati in divisa, CSI – Scena del crimine.

Dal 2002 al 2004, Christopher è stato sposato con Eva Longoria e, dopo il divorzio, ha sposato la giornalista di Espn Brienne Pedigo. Il loro matrimonio è durato dal 2008 al 2021; Christopher e Pedigo hanno avuto due figli.

ANSA