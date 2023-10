Basilicata Casa Comune, solidarietà ai lavoratori della Gazzetta del Mezzogiorno delle sedi lucane

“Quando le politiche dell’informazione non mirano a diffondere la consapevolezza tra i cittadini favorendo la crescita del settore, ma si limitano a distribuire”Mancette” più o meno consistenti nella speranza di controllare il flusso delle notizie, e l’intero comparto soffrire . E’ necessario ripensare a radicalmente a queste politiche e intanto adoperarsi subito per scongiurare che il colpevole ritardo nell’affrontare compiutamente questo tema possa tradursi in una perdita di luoghi di pluralismo e di posti di lavoro”.

Basilicata Casa Comune