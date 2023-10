Matera, “Marco Bardoscia trio” presenta l’album “The future is a tree” al Rosetta Jazz Club

“The future is a tree” è il titolo dell’album che il “Marco Bardoscia trio” presenterà al Rosetta Jazz Club con il concerto di domenica 22 ottobre, dalle ore 21, nell’ambito della programmazione “Puglia sounds” 2023.

Il palco del club della città dei Sassi è pronto ad accogliere il contrabbassista salentino insieme a William Greco al piano e Dario Congedo alla batteria.

Sarà l’occasione per scoprire questo piacevole album che contiene dei brani dedicati al valore del tempo, per come viene percepito dagli uomini, con la sua direzione unica e la sua linearità.

Bardoscia ha dichiarato di essersi ispirato alle stagioni che scorrono e scandiscono i ritmi temporali.

Nella raccolta si passa da un primo punto di osservazione, quello del non viaggiatore, inteso come colui che restando nello stesso punto osserva il mondo circostante e i suoi cambiamenti, a una seconda fase in cui l’osservazione è sempre ispirata al tempo, in relazione al senso metereologico.

Da qui nasce la profonda riflessione sul clima che muta, non solo a causa delle stagioni, ma anche e soprattutto per l’azione dell’uomo che, in nome di un progresso/regresso, distrugge i beni più preziosi di cui l’umanità dispone: la Terra, il Mare, la Natura.

La mission dell’artista è quella di porre l’attenzione sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani che sono decisivi per il benessere di chi ci circonda e per contribuire a un mondo migliore da consegnare alle future generazioni.

Attraverso questo progetto, il trio propone un jazz originale e ricco di influenze provenienti dalla musica colta, dalle songs e dalla folk music alternando momenti di lirismo a tessiture più squisitamente jazzistiche a forte vocazione ritmica.

«Sono molto felice di poter presentare la mia musica con William Greco e Dario Congedo al Rosetta Jazz Club, un gioiellino tra i jazz club italiani incastonato nella splendida città di Matera.

Non vedo l’ora di condividere questa magica atmosfera con il pubblico presente. Grazie a Giuseppe Venezia per averci invitati», commenta Marco Badoscia.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15 per l’intero, €10 il ridotto (dedicato agli studenti del conservatorio “E.R. Duni” di Matera).