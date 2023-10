Premio Avis Donna donatrice 15 ottobre, alle ore 18.30 nella sala convegni del Complesso Monumentale di San Francesco a Senise

Si svolgerà domenica 15 ottobre, alle ore 18.30 nella sala convegni del Complesso Monumentale di San Francesco a Senise, l’undicesima edizione del Premio ”Rosa Maria Schiraldi”, promosso dall’Avis di Senise nell’ambito della Festa della Donna Donatrice.

Il Premio è destinato alle donne che si sono distinte nella delicata e necessaria attività di volontariato, nella cura del prossimo, nella difesa dei diritti, ed è intitolato alla ”mamma” dell’Avis senisese, vero punto di riferimento, scomparsa prematuramente a causa di una malattia.

I valori messi in campo nell’ambito del riconoscimento e i criteri che hanno portato, di anno in anno, alla sua assegnazione, sono stati tutti ispirati dalla figura di Rosa.

La commissione, composta da rappresentanti della sezione avisina senisese (il presidente Ermiliano Caporale e due membri del direttivo) e regionale (Sara De Feudis) e da un membro esterno che quest’anno è stato individuato in Rosa Gentile, presidente dell’associazione ”Agata -Volontari contro il cancro” costituita nel 2017 per offrire sostegno e supporto agli ammalati e ai loro familiari, ha letto attentamente le oltre 10 candidature pervenute, provenienti non solo dalla Basilicata ma anche da altre regioni italiane.

Il Premio, nell’edizione 2023, sarà assegnato a Anna Lisa Marsicovetere, dell’AISM (l’Associazione italiana sclerosi multipla).

Donna caparbia, che antepone i bisogni degli altri e ai suoi problemi, sempre con il sorriso verso chi le chiede sostegno o una semplice parola gentile.

Volontaria da sempre nell’ambito delle attività dell’associazione, ha contribuito negli anni, grazie alla sua grande empatia, a rafforzare l’entusiasmo e la partecipazione.

La vincitrice sarà accompagnata da una folta delegazione della grande famiglia AISM.