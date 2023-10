EMERGENZE, DI BELLO: “PIANIFICAZIONE CENTRALE A TUTTI I LIVELLI”

“È fondamentale riconoscere e affermare l’assoluta centralità della pianificazione come elemento ‘cerniera’ dell’intera progettualità del sistema di protezione civile a livello centrale e territoriale.

A tale proposito, facendo un parallelismo con il mondo delle costruzioni, così come sarebbe assurdo realizzare un intervento strutturale senza disporre di un progetto esecutivo, risulterebbe altrettanto impensabile per un Comune gestire un’emergenza con un piano di protezione civile non aggiornato o addirittura assente.

La pianificazione, dunque, è essenziale per le attività di prevenzione e per la definizione delle strategie operative e dei modelli di intervento da adottare in caso di necessità”.

È quanto ha dichiarato il dirigente regionale della Protezione civile, Giovanni Di Bello, intervenendo stamane all’incontro organizzato dalla Prefettura di Potenza, nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile, a cui hanno preso parte il prefetto Michele Campanaro, il presidente della Provincia Christian Giordano, il sindaco Mario Guarente e il vice prefetto Ester Fedullo.