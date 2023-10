Coordinamento regionale dei Lavoratori dell’Artigianato della Uil Basilicata: incontro venerdì 6 ottobre a Potenza

Si riunisce venerdì 6 ottobre a Potenza (Palazzo della Cultura, via C. Battisti, 22), con inizio alle ore 10,30, il coordinamento regionale delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Artigianato della Uil. Dopo l’intervento del segretario regionale Uil Vincenzo Tortorelli, la relazione sarà tenuta da Diego Sileo coordinatore regionale Artigianato Uil; è prevista una comunicazione di Rocco Messina, componente consiglio di amministrazione Ebab. Le conclusioni saranno del responsabile nazionale dell’Artigianato della Uil Mauro Sasso. L’incontro è l’occasione per tracciare un bilancio del ruolo svolto in questi anni dalla Uil tra l’altro per rafforzare compiti e funzioni dell’Ente Bilaterale Artigianato Basilicata e quindi servizi erogati a lavoratrici e lavoratori e per definire un percorso di rilancio del comparto che attraversa una fase nella regione e nel Paese segnata da grandi problematiche.

Il coordinamento è uno strumento dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti delle aziende del comparto artigiano che si iscrivono alla Uil attraverso le Unioni Nazionali di Categoria firmatarie di CCNL artigiani e segue in maniera specifica politiche di contrattazione, bilateralità e di rapporto con le altre Parti Sociali sindacali e datoriali dell’artigianato. Il Coordinamento opera in un comparto in cui sono occupati circa 1,4 milioni di lavoratori dipendenti, di cui circa 400.000 sono lavoratori dipendenti appartenenti al settore edile per il quale vale un diverso sistema contrattuale e bilaterale. Pertanto, il bacino dei lavoratori dipendenti di riferimento dell’attività del Coordinamento ammonta a circa 1 milione, appartenenti a imprese dislocate geograficamente su tutto il territorio nazionale.