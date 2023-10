Calcio Lucano, Risultati campionato di Eccellenza e Promozione

Il Francavilla di Mister Ranko Lazic continua la marcia positiva nel campionato di Eccellenza con la 5^ vittoria, battendo di misura l’Elettra Marcona 0-1, rete di Nole al 45’pt . A tenere il passo della corazzata sinnica , il Sassi Matera, che con la virroria casalinga per 2-0 contro il Pomarico viaggia a -3 dal Francavilla a 15 punti in classifica. Ottimo il cammino fin qui per la Sant’Arcangiolese che batte il Paternicum per 1-0 e con il Lavello occupano la terza posizione.

Questi tutti i risultati della giornata:

Elettra Marconia-Francavilla 0-1

Vultur-Angelo Cristofato 1-1

Calcio San cataldo-Ferrandina 2-2

Matera-Pomarico 2-0

Lavello-Tricarico 2-0

Moliterno-Policoro 1-1

Oranziana Venosa-Brienza 2-1

Sant’Arcangiolese-Paternicum 1-0

CLASSIFICA

Francavilla 15 5 5 0 0 8 2 6 Città Dei Sassi Matera 12 5 4 0 1 6 2 4 Lavello 10 5 3 1 1 10 3 7 Santarcangiolese 10 5 3 1 1 6 4 2 Calcio San Cataldo 9 5 2 3 0 12 7 5 Tricarico Pozzo Di Sicar 9 5 3 0 2 9 5 4 Elettra Marconia 8 5 2 2 1 10 5 5 Oraziana Venosa 8 5 2 2 1 6 8 -2 C.S. Vultur 6 5 1 3 1 6 4 2 Ferrandina 17890 6 5 1 3 1 7 10 -3 Moliterno 5 5 1 2 2 2 3 -1 Paternicum 3 5 1 0 4 6 10 -4 Pomarico 3 5 1 0 4 5 11 -6 Policoro Calcio 3 5 0 3 2 2 9 -7 Angelo Cristofaro Oppido 2 5 0 2 3 3 8 -5 Brienza Calcio 0 5 0 0 5 2 9 -7

Nel campionato di Promozione, ennesima pesante sconfitta per il Real Senise che contro il Corleto Perticata subisce 8 reti . La capolista Pietragalla vince anche sul campo del Chiaromonte e conquista la 5^ vittoria consecitiva e si porta a 15 punti in classifica , segue al secondo posto il Lykos a 13 punti grazie alla vittoria casalinga contro il Moltalbano per 2-1. Il Melfi batte con 6 reti a zero il Matera ed occupa la terza posizione in classifica. Nove reti nella gara tra Marmo Platano e Viribus Potenza il match termina 5-4.

Questi tutti i risultati della giornata:

Real Senise-Corleto Perticata 1-8

Chiaromonte – Pietragalla 1-3

Atella- Viggiano 2-2

Lykos-Atletico Montalbano 2-1

Matera-AS Melfi 0-6

Marmo Platano-Viribus Potenza 5-4

Miglionico-Lagonegro 1-0

Scanzano-Avigliano 2-3

CLASSIFICA