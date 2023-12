Senise: L’esclusione dal campionato di Promozione del Real Senise è un duro colpo per la squadra e per la città

Con la decisione del Giudice Sportivo di escludere il Real Senise dal campionato di Promozione Lucana, si chiude un’era per il calcio a 11 a Senise.

La squadra, che ha militato per anni in Eccellenza, ha dovuto affrontare diversi problemi negli ultimi anni, tra cui la mancata ristrutturazione del campo sportivo “Giambattista Rossi” per i ritardi dei lavori.

Questa situazione ha portato la squadra a dover allenarsi a Castronuovo di Sant’Andrea e disputare le gare casalinghe a Latronico, con grandi sacrifici logistici ed economici.

In seguito a questi problemi, il Real Senise ha deciso di non scendere in campo per quattro turni consecutivi, venendo così escluso dal campionato.

L’esclusione del Real Senise è una notizia che lascia l’amaro in bocca a tutta la città di Senise, che ha sempre avuto una grande passione per il calcio.

La speranza è che, in futuro, si possa trovare una soluzione per risolvere i problemi che hanno portato all’esclusione del Real Senise, e che la città possa tornare ad avere una squadra di calcio di alto livello.

La storia del Real Senise

L’Asd Real Senise nasce una quindicina di anni fa dopo la cessazione dell’attività nel 2004 della storica squadra locale del Senise Calcio che aveva disputato anche due campionati di Interregionale consecutivi dal 1986 al 1988.

La compagine sinnica ha inanellato numerosi successi, ad iniziare dalla conquista della Coppa Italia di Promozione a gennaio 2016 contro il Tursi-Rotondella, vinta per 2-1 sul campo di Viggiano.

L’avvio in Eccellenza non deluse le aspettative, vista la buona campagna acquisti, con il ds Marino abile a portare a Senise diversi elementi di spicco, ad iniziare dall’esperto centrocampista Fabio Pioggia, in arrivo dalla FC Francavilla in Serie D, per andare al difensore Gioia, al duo ex Tursi-Rotondella, Lavecchia-Gialdino, rispettivamente attaccante e centrocampista.

Acquisti che alzarono il tasso tecnico della squadra. Dopo la preparazione estiva, con l’apporto dell’esperto preparatore atletico Pasquale Natale, anch’esso nuovo innesto, la stagione apre i battenti con due pareggi: Pomarico e Moliterno, per poi proseguire con le vittorie di Latronico, che ha portato ad un filotto di quattro successi di fila. Trionfi che hanno permesso al team del carismatico allenatore Bernardino Filardi, di raggiungere le primissime posizioni in classifica ed aggiudicarsi la leadership di miglior difesa del campionato, con sole quattro reti subite, nonché il primato italiano, dalla Serie A ai campionati di Eccellenza Nazionali.

La storia del Real Senise è una storia di successi e di passione, ma anche di difficoltà e di sacrifici. La squadra ha rappresentato la città di Senise per anni, regalando emozioni ai tifosi e contribuendo a diffondere la cultura del calcio nel territorio.

L’esclusione dal campionato di Promozione è un duro colpo per la squadra e per la città, ma non è una sconfitta definitiva. La speranza è che, in futuro, si possa trovare una soluzione per riportare il Real Senise ai livelli di un tempo.