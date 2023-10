Coppa Italia, Potenza sconfitta ai rigori!

Finisce al primo turno, e ai calci di rigore, l’avventura del Potenza nella Coppa Italia di Serie C.

I rossoblù sconfitti per 6-5 dalla Juve Stabia al “Menti”. I tempi regolamentari si erano conclusi in parità, 1-1 con gol di Gagliano al 53′ e del campano D’Amore al 92′. Nei tempi supplementari Potenza ancora in vantaggio con Asensio, e ancora raggiunto sul 2-2 da Picardi. Ai tiri dal dischetto, decisivi gli errori dei lucani Volpe e Maddaloni.

JUVE STABIA-POTENZA 6-5 (2-2) dopo calci di rigore

Marcatori: 52′ Gagliano (P), 92′ D’Amore (J), 99′ Asencio (P), 123′ Picardi (J)

Sequenza rigori:

0-1 Di Grazia (P) gol

1-1 Meli (J) gol

1-2 Saporiti (P) gol

1-2 Rovaglia (J) parato

1-3 Asencio (P) gol

2-3 D’Amore (J) gol

2-3 Volpe (P) fuori

3-3 Faccetti (J) gol

3-3 Maddaloni (P) traversa

4-3 Guarracino (J) gol

JUVE STABIA: (4-3-1-2): Esposito; La Rosa (1° s.t. Picardi), Folino (29° s.t. Andreoni), Vimercati, D’Amore; Erradi (25° s.t. Ruggiero), Maselli (1° s.t.s. Faccetti), Gerbo (10° s.t. Meli); Marranzino (29° s.t. Aprea); Rovaglia, Guarracino. A disposizione: Signorini, Bellich, Romeo, Buglio, Piscopo, Baldi, Meli, Bachini, Candellone, Andreoni, Faccetti, Aprea, Picardi, Leone, Ruggiero. Allenatore: Guido Pagliuca.

POTENZA (4-3-3): Gasparini; Armini (35° s.t. Hadziosmanovic), Maddaloni, Hristov, Verrengia; Steffè (29° s.t. Prezioso), Mata (29° s.t. Saporiti), Candellori; Volpe, Gagliano (21° s.t. Asencio), Rossetti (21° s.t. Di Grazia). A disposizione: Alastra, Galiano, Monaco, Caturano, Di Grazia, Prezioso, Sbraga, Porcino, Schiattarella, Saporiti, Asencio, Hadziosmanovic. Allenatore: Alberto Colombo.

Arbitro: Edoardo Giaquinto di Parma, assistenti: Nicola Dimeo e Vincenzo Russo di Nichelino, quarto ufficiale Davide Testoni di Campino

Note: Spettatori 700 circa. Nel riscaldamento un problemino occorso al portiere Alastra del Potenza fa sì che lo stesso vada in panchina. Gioca Gasparini, portiere di solito titolare per il Potenza. Recupero 1’pt. 6’st. 0’pts. 1’sts., Ammoniti: 9° Vimercati (J), 45° Maselli (J), 13° s.t.s. Meli (J); Espulsi: 42° s.t. Tarantino (J).