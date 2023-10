Arriva Slow Wine 2024 con 2006 aziende del vino recensite

Sono 2006 le aziende del vino visitate e recensite dalla guida Slow Wine 2024 che sarà presentata a Milano il 7 ottobre con una degustazione dei migliori vini selezionati e premiati dalla pubblicazione di Slow Food.

La pubblicazione di settore dell’associazione internazionale no profit “impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi”, sarà disponibile online su Slowfoodeditore dal 2 ottobre e dall’11 ottobre nelle librerie.

La guida è giunta alla sua quattordicesima edizione.

La degustazione, allestita dalle 14,00 presso il Superstudio Maxi, propone, a pochi giorni dell’evento, 430 produttori con oltre 1000 vini da tutte le regioni d’Italia.

L’iniziativa sarà aperta dalla tavola rotonda “A ogni costo? Il mondo del vino tra crisi dei prezzi e speculazione”.

All’incontro esperti della filiera vitivinicola affronteranno le sfide che la produzione e la distribuzione del vino richiedono una riflessione sui fattori che contribuiscono a stabilire il costo di ciò che beviamo o vorremmo bere.

Prevista la consegna dei premi speciali della guida Slow Wine 2024: al Giovane Vignaiolo, per la Viticoltura Sostenibile, alla Carriera, alla Novità dell’anno, per l’Accoglienza in cantina e Slow Wine Coalition alla solidarietà.

ANSA